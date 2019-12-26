По итогам проведенного открытого конкурса 24 декабря был подписан контракт на поставку оборудования между РУП «Минскэнерго» и Siemens Industrial Turbomachinery AB.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, строительство пиково-резервных энергоисточников РУП «Минскэнерго» осуществляется в соответствии с комплексом мероприятий по интеграции БелАЭС в объединенную энергетическую систему страны. Компания Siemens Industrial Turbomachinery является одним из крупнейших поставщиков оборудования для нужд энергетического сектора и промышленных предприятий Беларуси и имеет значительный опыт взаимодействия с нашей страной в части сервиса и участия в модернизации энергосистемы республики.

Специалисты РУП «Минскэнерго» проделали большой объем работы по выбору надежного поставщика оборудования на данные объекты. Контракт, который был подписан, предполагает поставку оборудования комплекта пиково-резервного энергоисточника, а также оказания сопутствующих услуг.

Пиково-резервные энергоисточники будут построены на действующей станции с целью поставки электроэнергии в сеть в случае нештатных ситуаций. Резервные мощности создаются за счет установки быстродействующих газотурбинных установок и газопоршневых агрегатов, которые могут выдать электроэнергию в сеть в течение 15 минут.