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SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY ПОСТАВИТ ОБОРУДОВАНИЕ РУП «МИНСКЭНЕРГО» ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПИКОВО-РЕЗЕРВНЫХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ
10:13 27.12.2019
По итогам проведенного открытого конкурса 24 декабря был подписан контракт на поставку оборудования между РУП «Минскэнерго» и Siemens Industrial Turbomachinery AB.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, строительство пиково-резервных энергоисточников РУП «Минскэнерго» осуществляется в соответствии с комплексом мероприятий по интеграции БелАЭС в объединенную энергетическую систему страны. Компания Siemens Industrial Turbomachinery является одним из крупнейших поставщиков оборудования для нужд энергетического сектора и промышленных предприятий Беларуси и имеет значительный опыт взаимодействия с нашей страной в части сервиса и участия в модернизации энергосистемы республики.
Специалисты РУП «Минскэнерго» проделали большой объем работы по выбору надежного поставщика оборудования на данные объекты. Контракт, который был подписан, предполагает поставку оборудования комплекта пиково-резервного энергоисточника, а также оказания сопутствующих услуг.
Пиково-резервные энергоисточники будут построены на действующей станции с целью поставки электроэнергии в сеть в случае нештатных ситуаций. Резервные мощности создаются за счет установки быстродействующих газотурбинных установок и газопоршневых агрегатов, которые могут выдать электроэнергию в сеть в течение 15 минут.
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