Вопросы взаимовыгодного сотрудничества в области туризма обсуждались 24 декабря в Шанхае на встрече генерального консула Беларуси в Шанхае Валерия Мацеля с генеральным менеджером туристической компании Jin Jiang Travel Чжэн Бэй.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае, в ходе встречи представители компании были ознакомлены с туристическим потенциалом Беларуси, состоянием и перспективами развития двусторонних связей в сфере туризма. Особое внимание стороны уделили установлению взаимовыгодного сотрудничества компании Jin Jiang Travel с белорусскими туристическими агентствами и компаниями для наращивания туробменов между двумя странами и экспорта белорусских туристических услуг на рынок Китая.

Компания Jin Jiang Travel входит в структуру холдинга Jin Jiang International и является третьим крупнейшим туроператором в Китае. Компания предоставляет услуги по консультированию и планированию туров через 67 филиалов, среди которых China International Travel Service (CITS), Shanghai Jin Jiang Tours, Shanghai Travel, Huating Overseas Travel и другие.