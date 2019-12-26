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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ НАРАСТИТЬ ЭКСПОРТ ТУРУСЛУГ НА РЫНОК КИТАЯ
17:12 26.12.2019
Вопросы взаимовыгодного сотрудничества в области туризма обсуждались 24 декабря в Шанхае на встрече генерального консула Беларуси в Шанхае Валерия Мацеля с генеральным менеджером туристической компании Jin Jiang Travel Чжэн Бэй.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае, в ходе встречи представители компании были ознакомлены с туристическим потенциалом Беларуси, состоянием и перспективами развития двусторонних связей в сфере туризма. Особое внимание стороны уделили установлению взаимовыгодного сотрудничества компании Jin Jiang Travel с белорусскими туристическими агентствами и компаниями для наращивания туробменов между двумя странами и экспорта белорусских туристических услуг на рынок Китая.
Компания Jin Jiang Travel входит в структуру холдинга Jin Jiang International и является третьим крупнейшим туроператором в Китае. Компания предоставляет услуги по консультированию и планированию туров через 67 филиалов, среди которых China International Travel Service (CITS), Shanghai Jin Jiang Tours, Shanghai Travel, Huating Overseas Travel и другие.
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