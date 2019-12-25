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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
САРАПУЛ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬЮ И СОЗДАВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
13:19 26.12.2019
Руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович в ходе рабочего визита в Удмуртскую Республику (Россия) провел переговоры с главой муниципального образования «Город Сарапул» Александром Эссеном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, стороны обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере культуры и туризма.
О перспективах создания совместных предприятий шла речь на встрече с генеральным директором АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» Виктором Улановым. По его словам, значительный интерес представляет расширение сотрудничества с Беларусью по ряду перспективных направлений, в том числе светотехническому оборудованию, медицинской технике, IT-технологиям.
В. Уланов также рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с ОАО «МАЗ», ОАО «Могилевлифтмаш», белорусскими предприятиями сельхозмашиностроения. Уже в ближайшее время планируется предметно обсудить вопрос создания совместных производств.
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