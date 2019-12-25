ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


САРАПУЛ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛАРУСЬЮ И СОЗДАВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
13:19 26.12.2019

Руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович в ходе рабочего визита в Удмуртскую Республику (Россия) провел переговоры с главой муниципального образования «Город Сарапул» Александром Эссеном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, стороны обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере культуры и туризма.

О перспективах создания совместных предприятий шла речь на встрече с генеральным директором АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» Виктором Улановым. По его словам, значительный интерес представляет расширение сотрудничества с Беларусью по ряду перспективных направлений, в том числе светотехническому оборудованию, медицинской технике, IT-технологиям.

В. Уланов также рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с ОАО «МАЗ», ОАО «Могилевлифтмаш», белорусскими предприятиями сельхозмашиностроения. Уже в ближайшее время планируется предметно обсудить вопрос создания совместных производств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.12.2019
валюта курс
EUR 2.3227
USD 2.0962
RUB 3.3733
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3270 +0.0043
USD 2.0984 +0.0022
RUB 3.3997 +0.0264
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3220 2.3250
USD 2.0960 2.1000
RUB 3.3750 3.3850
подробнее

Конвертация в банках
на 26.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1070 1.1110
EUR/RUB 68.4000 69.0000
USD/RUB 61.8000 62.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте