Руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович в ходе рабочего визита в Удмуртскую Республику (Россия) провел переговоры с главой муниципального образования «Город Сарапул» Александром Эссеном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, стороны обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере культуры и туризма.

О перспективах создания совместных предприятий шла речь на встрече с генеральным директором АО «Конструкторское бюро электроизделий XXI века» Виктором Улановым. По его словам, значительный интерес представляет расширение сотрудничества с Беларусью по ряду перспективных направлений, в том числе светотехническому оборудованию, медицинской технике, IT-технологиям.

В. Уланов также рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с ОАО «МАЗ», ОАО «Могилевлифтмаш», белорусскими предприятиями сельхозмашиностроения. Уже в ближайшее время планируется предметно обсудить вопрос создания совместных производств.