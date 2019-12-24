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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖАТ АКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
09:59 26.12.2019

Министр архитектуры и строительства Беларуси Дмитрий Микуленок 20 декабря встретился в Калуге с губернатором Калужской области (Россия) Анатолием Артамоновым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, во время переговоров рассмотрены перспективные направления сотрудничества, в частности стороны обсудили возможность привлечения белорусских организаций к строительству общеобразовательных школ и детских садов в Калуге (микрорайоны Дубрава, Кубяка, Тайфун), в Обнинске, Малоярославце и Кондрово.

А. Артамонов также поблагодарил Д. Микуленка за грамотную организацию работы, ведение строительных работ в соответствии с установленными контрактами сроками.

В настоящее время белорусские компании в Калужской области завершают строительство трехэтажного детского сада площадью 1760 кв. м в Малоярославце на 220 мест. Передать детсад муниципалитету планируется в феврале 2020 года. В Балабанове строится школа на тысячу мест и детский сад на 220 мест. Трехэтажное здание школы будет состоять из шести блоков, общая площадь здания составит 18,7 тыс. кв. м.
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