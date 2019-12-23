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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИТ СВОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ВЫСТАВКЕ BALTTOUR-2020 В РИГЕ
12:39 24.12.2019
Белорусская экспозиция будет представлена на 27-ой международной выставке-ярмарке туризма Balttour-2020, которая пройдет с 31 января по 2 февраля в Риге (Латвия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, белорусский стенд будет представлен рядом санаторных и оздоровительных учреждений Беларуси, медицинскими интернет-ресурсами. Впервые в коллективной экспозиции нашей страны примут участие управляющая компания холдинга «Гостиничный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь» и замковый комплекс «Мир».
В туристической выставке Balttour-2020 примут участие 860 компаний из более чем 40 стран мира. Ожидается более 30 тыс. посетителей из Латвии, Литвы, Эстонии, России, Скандинавии, других стран Европы. Balttour предоставит возможность ознакомиться с туристическим потенциалом более чем 200 стран мира, приобрести туры.
Тематические разделы выставки включают санаторный и оздоровительный туризм, деловой туризм, агротуризм, тематические парки, музеи, горнолыжные курорты, туристические порталы и СМИ, транспортные услуги, страхование и др.
Новейшие цифровые разработки в области туризма традиционно будут анонсироваться на масштабном бизнес-форуме, который пройдет в рамках Balttour.
Туристический потенциал нашей страны впервые был продемонстрирован на Balttour в формате коллективного стенда в прошлом году. Организатором белорусской экспозиции выступает Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси при поддержке посольства Беларуси в Латвии.
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