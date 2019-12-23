|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В 2020 ГОДУ
10:22 24.12.2019
Рабочая встреча руководителя отделения посольства Беларуси в Уфе Петра Балтруковича и сопредседателя пермской части рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Пермского края, заместителя председателя правительства региона Антона Клепикова состоялась в Перми.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, обсуждался ход выполнения Плана мероприятий на 2019-2020 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и правительством Пермского края о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Стороны подчеркнули необходимость расширения в 2020 году товарной номенклатуры с упором на поставки наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Как ожидается, этому будет способствовать визит пермской делегации в Беларусь в I полугодии следующего года.
Также состоялась встреча П. Балтруковича с председателем Пермской городской думы Юрием Уткиным, в рамках которой обсуждалась возможность расширения межрегионального сотрудничества Беларуси и России.
Практические вопросы организации поставок в Пермский край техники ОАО «АМКОДОР» и ОАО «МАЗ», повышения качества их сервисного обслуживания и снабжения запчастями рассмотрены на встрече с представителями дилеров белорусских предприятий — ООО «Скат» и ООО «Автоцентр МАЗ».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2019
Курсы в банках
на 24.12.2019
Конвертация в банках
на 24.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте