ОАО «Банк развития Республики Беларусь» предоставит экспортный кредит на поставку белорусской пожарной техники производства ООО «ПОЖСНАБ» в адрес Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии. Соответствующее соглашение подписано 20 декабря между Банком развития и Министерством финансов Монголии в Улан-Баторе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это первое индивидуальное кредитное соглашение в рамках заключенного в апреле 2019 года генерального соглашения между правительством Беларуси и правительством Монголии о предоставлении экспортного кредита, которое направлено на развитие торговых связей белорусских предприятий с предприятиями Монголии.

Заместитель председателя правления Банка развития Иван Вареница отметил, что Банк развития активно развивает программу по поддержке экспорта и нацелен на расширение рынков сбыта продукции белорусских производителей-экспортеров, а также на доступность экспортных кредитов частному бизнесу.

«Данное кредитное соглашение является результатом качественного взаимодействия двух стран и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество во имя укрепления двусторонних контактов и процветания народов Монголии и Беларуси», - подчеркнул И. Вареница.