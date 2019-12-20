ОАО «МТЗ» за январь-ноябрь 2019 года поставило в Челябинскую область (Россия) 230 единиц техники. Такие данные прозвучали 19 декабря в рамках визита на тракторный завод делегации Челябинской области во главе с заместителем губернатора Егором Ковальчуком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сегодня Челябинская область закупает тракторы через дилера МТЗ в этом регионе.

В ходе визита делегация ознакомились с широкой линейкой выпускаемых холдингом машин, а также провела переговоры с генеральным директором ОАО «МТЗ» Виталием Вовком.

В ходе встречи удалось обсудить широкий спектр вопросов. Были затронуты как поставка техники BELARUS, в том числе с навесным и прицепным оборудованием, так и новые направления сотрудничества.

Челябинская область заинтересована в развитии совместного производства гусеничной тракторной техники и тракторов с газовым оборудованием. Обсуждались также поставки материалов и комплектующих, производимых предприятиями Челябинской области, на ОАО «МТЗ» и перспективы расширения кооперационных связей.