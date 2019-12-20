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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИД БЕЛАРУСИ ПРОСИТ ЕС НАЙТИ ВОЗМОЖНОСТЬ «ЗАМОРОЗИТЬ» ТАРИФЫ ЗА ВЫДАЧУ ШЕНГЕНСКИХ ВИЗ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ ПОСЛЕ 2 ФЕВРАЛЯ
09:45 23.12.2019

Беларусь полностью готова подписать соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии с 18 сентября 2019 г., с момента издания соответствующих указов президента Беларуси. Об этом сообщил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«Готовы до конца еще этого года, сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные. Мы заинтересованы сделать это как можно быстрее. Если речь о январе – то, начиная с 3 числа. При этом хоть в Минске, хоть в Брюсселе. Важен результат, а не техническая сторона дела. Однако наши европейские партнеры за три месяца не смогли завершить свои процедуры и озвучили предложение сделать это в январе следующего года. Что стало причиной столь долгой внутренней работы, будет корректнее спросить у них», – сказал А. Глаз.

По его словам, консультации с европейцами по согласованию даты и формата процедуры подписания уже идут.

«При этом европейская сторона попросила дать ей еще 3 недели для технической сверки текста этого соглашения. Ускорить даже этот процесс, несмотря на декларируемое стремление упростить свободу передвижения для наших граждан, европейским структурам почему-то затруднительно. В данном контексте следует понимать, что после подписания соглашения подлежат ратификации Национальным собранием Республики Беларусь, со стороны ЕС – одобрению Европейским парламентом. И они вступят в силу в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами указанных процедур», – пояснил А. Глаз.

Он отметил, что уже сейчас очевидно, что при подписании в предложенные ЕС сроки соглашения не вступят в силу до начала действия нового Визового кодекса ЕС, который предусматривает повышение стоимости шенгенских виз до 80 евро (2 февраля 2020 г.). То есть, как минимум несколько месяцев белорусские граждане будут вынуждены платить за шенгенскую визу не 35, а 80 евро.

«Мы живем не на Луне и получаем зарплату в белорусских рублях. Поэтому прекрасно понимаем, что означает данная сумма для граждан нашей страны, которые находятся на первом месте в мире по количеству выданных шенгенских виз. В этой связи в рамках мероприятий в Брюсселе мы призвали европейскую сторону изыскать возможность принятия ею политического или юридического решения для того, чтобы не повышать, «заморозить», тарифы за выдачу шенгенских виз белорусским гражданам после начала применения нового Визового кодекса ЕС вплоть до вступления в силу соглашения между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз. Субстантивной реакции мы пока не получили, но хочется верить, что вопрос рассматривается», – подчеркнул А. Глаз.

Пресс-секретарь МИД напомнил, что в интересах развития туризма, экономического и инвестиционного сотрудничества президентом Беларуси в течение последних лет были приняты серьезные решения по упрощению в одностороннем порядке въезда для иностранных граждан ряда стран, включая государства-члены ЕС.

Речь идет о режиме краткосрочного безвизового въезда через Национальный аэропорт «Минск» и в туристические регионы Брестской и Гродненской областей, а также на международные спортивные и культурные мероприятия, включая II Европейские игры.

«Считаем, что наилучшей оценкой результативности таких односторонних шагов, свидетельствующих об открытости нашей страны, стало увеличение количества въезжающих туристов в Беларусь. Более полумиллиона иностранных граждан воспользовалось такими режимами безвизового въезда с момента их введения, подавляющее число которых – граждане ЕС», – отметил А. Глаз.
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