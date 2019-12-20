20 декабря состоялась встреча посла Беларуси в Китайской Народной Республике Кирилла Рудого с генеральным секретарем Китайской национальной службы по аккредитации Сяо Цзяньхуа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в рамках встречи был подписан меморандум о понимании между Белорусским государственным центром аккредитации (БГЦА) и Китайской национальной службой по аккредитации (CNAS), а также обсуждены перспективные направления сотрудничества в области аккредитации.

Подписание меморандума между БГЦА и CNAS будет способствовать дальнейшему взаимному сотрудничеству органов по аккредитации двух стран в целях создания условий для преодоления технических барьеров в торговле.