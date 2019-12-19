По инициативе Министерства здравоохранения и ЮНИСЕФ, при поддержке министерств информации и жилищно-коммунального хозяйства, а также концерна «Беллесбумпром» и ряда предприятий подписан меморандум о совместных действиях по предотвращению случаев детского травматизма в результате выпадения из окон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, цель меморандума – организация просветительской работы с населением о необходимости установки оконных конструкций со встроенными система безопасности, модернизации уже установленных оконных конструкций и использование дополнительных систем безопасности.

Меморандум инициирует внедрение технических требований к запорным системам оконных и балконных конструкций, направленных на безопасность и предотвращение случаев детского травматизма в следствии выпадения из окон.

Меморандум призывает строительные организации, производителей оконных конструкций, организации, занимающихся установкой и монтажом оконных конструкций, задействованных в строительстве жилых домов и детских учреждений инициировать установку системы безопасности окон как на строящихся, так и ремонтируемых объектах.

По словам заместителя председателя концерна «Беллесбумпром» Михаила Касько, концерн считает, что окна с деревянными рамами более безопасны, так как они тяжелее пластика и их сложнее открыть маленькому ребенку. «Подписав сегодня меморандум, мы также берем на себя обязательство вводить дополнительные элементы в комплектацию окон, чтобы еще больше повысить их надежность и безопасность. Жизни детей – это самое ценное, что у нас есть. И важно не только помнить об этом, но и совершать конкретные действия по защите и сохранения здоровья наших детей», - подчеркнул Михаил Касько.

По данным Минздрава, количество случаев детского травматизма за последние пять в республике лет снизилось на 6,5%. В стране постоянно проводится информационная кампания в СМИ по профилактике детского травматизма, однако проблема остается актуальной.

«Чаще всего, трагедии происходят из-за беспечного отношения взрослых. Только за 2018 и 2019 около 20 детей пострадало из-за выпадения из окон. Сейчас большинство белорусов живут в городах, дома становятся более высотными. В результате падения дети погибают, в большом проценте случаев получают травмы, что сильно ограничивает их функциональные возможности в последующем. Мы же хотим, чтобы все дети были счастливы, у них была полная свобода при выборе профессии и образа жизни», - сказал на церемонии министр здравоохранения Владимир Караник.

По словам представителя Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашеда Мустафы Сарвара, «подписание меморандума - это одно из мероприятий проекта БЕЛМЕД, который финансируется Европейским Союзом и реализуется ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ПРООН в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. В Беларуси уже создано 10 центров по обучению взрослых основам детской безопасности, а в ближайшее время планируется открыть еще 7 таких центров по всей стране».

Деятельность центров по обучению безопасному поведению детей в быту, направлена на информационную работу с родителями и членами семьи, сотрудниками учреждений здравоохранения, с учителями и воспитателями детских садов. Специалисты проводят консультирование по определению опасных зон в жилищных условиях, обучению навыкам безопасного ухода за ребенком, а также о факторах риска детского травматизма.

Все подписанты меморандума в своей просветительской деятельности смогут использовать анимационный ролик о безопасности детей и предотвращению выпадения их из окон, памятку о необходимых мерах для создания безопасных условий, а также рекомендации по выбору систем, предотвращающих открытие окна. Данные информационные материалы были разработаны ЮНИСЕФ в рамках реализации программы «БЕЛМЕД». В дальнейшем инициативу могут поддержать профильные компании, которые заинтересованные в безопасности детей и уменьшения числа детского травматизма.

В рамках подписания меморандума Республиканскому научно-практическому центру «Мать и дитя» в дар был передан сертификат на установку замков, блокираторов и других систем оконной безопасности.