Итоги взаимодействия МАРТ и ФАС в 2019 году и перспективные направления сотрудничества на 2020 год рассмотрены на совместном заседании коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и президиума Федеральной антимонопольной службы России, которое состоялось 18 декабря в режиме видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, главы антимонопольных органов Беларуси и России отметили выполнение плана мероприятий по реализации соглашения между правительством Беларуси и правительством России о сотрудничестве в области защиты конкуренции, а также совместную работу ведомств, послужившую снижению цен на рынке лекарственных средств.

В качестве перспективных направлений сотрудничества стороны определили работу совместного белорусско-российского экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках, совместную работу по расследованию картельных сговоров на рынках наших стран, развитие биржевой торговли, изучение вопроса «параллельного импорта», развитие международной повестки.

Одним из ключевых направлений взаимодействия в 2020 г. станет совместная деятельность по выявлению и пресечению картелей. Принято решение о создании рабочей группы по профилактике и пресечению картелей, основными направлениями деятельности которой должны стать обмен опытом, совместные расследования и выработка мер по пресечению картелей, прежде всего на трансграничных на рынках и рынках Беларуси и России.