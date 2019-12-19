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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПОСТАВИЛ 65 АВТОБУСОВ СРЕДНЕГО КЛАССА В БРЯНСК
10:33 20.12.2019
ОАО «МАЗ» поставило городскому пассажирскому автотранспортному предприятию Брянска (Россия) 65 автобусов среднего класса МАЗ 206086.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, общая вместимость автобусов модели МАЗ 206086 — 70 человек. Все они оборудованы пандусами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, а также для удобства проезда родителей с маленькими детьми в колясках. Автобусов модели МАЗ 206086 соответствуют экологическому стандарту «Евро-5». На них установлен более эффективный двигатель, который производит гораздо меньший выброс вредных веществ в атмосферу.
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