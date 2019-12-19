МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МАЗ ПОСТАВИЛ 65 АВТОБУСОВ СРЕДНЕГО КЛАССА В БРЯНСК

10:33 20.12.2019 ОАО «МАЗ» поставило городскому пассажирскому автотранспортному предприятию Брянска (Россия) 65 автобусов среднего класса МАЗ 206086. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, общая вместимость автобусов модели МАЗ 206086 — 70 человек. Все они оборудованы пандусами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, а также для удобства проезда родителей с маленькими детьми в колясках. Автобусов модели МАЗ 206086 соответствуют экологическому стандарту «Евро-5». На них установлен более эффективный двигатель, который производит гораздо меньший выброс вредных веществ в атмосферу.