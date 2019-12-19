Посол Беларуси в Бразилии Александр Церковский и министр горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Бенто Альбукерке обсудили состояние и перспективы белорусско-бразильского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе состоявшейся 17 декабря встречи А. Церковский провел презентацию экспортного потенциала Беларуси в области нефтедобычи и геологоразведки, нефтеперерабатывающей и горнорудной промышленности.