ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПРИЗВАЛА УСИЛИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЦЕИ И РАЗВИВАТЬ ПАРТНЕРСТВА С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
09:05 20.12.2019

Белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Евгением Шестаковым приняла участие во встрече глав правительств государств-членов Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ), которая прошла 19 декабря 2019 г. в Риме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе пленарной сессии саммита Е. Шестаков выступил за дальнейшее укрепление роли ЦЕИ в качестве площадки для диалога и развития регионального сотрудничества, а также за расширение контактов между странами-членами посредством укрепления транспортных связей, гармонизации торговых процедур, упрощения транзита, содействия энергетической и цифровой взаимосвязанности.

Заместитель министра призвал усилить экономическое измерение ЦЕИ и развивать партнерства с другими международными организациями. В контексте председательства нашей страны в 2020 году в Евразийском экономическом союзе выразил готовность белорусской стороны оказать в этом максимальное содействие, особенно в целях сопряжения интеграционных процессов на европейском континенте.

Глава белорусской делегации отметил важность наращивания сотрудничества в области науки и технологий в рамках ЦЕИ, привлек внимание к инициативе Беларуси по формированию системы технологического прогнозирования на международном уровне.

В рамках саммита состоялась встреча главы белорусской делегации с генеральным секретарем ЦЕИ Роберто Антонионе, в ходе которой обсуждены перспективы сотрудничества Беларуси и ЦЕИ, включая возможность проведения в Беларуси ряда мероприятий по линии Инициативы в будущем году.

Кроме того, Е. Шестаков провел двусторонние встречи с руководителями ряда делегаций.

ЦЕИ – межгосударственное объединение, созданное в 1989 году в целях развития регионального сотрудничества. В настоящее время в состав ЦЕИ входят 17 государств: Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия. Беларусь является членом ЦЕИ с 1996 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.12.2019
валюта курс
EUR 2.3413
USD 2.1047
RUB 3.3670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3413 -0.0036
USD 2.1047 +0.0027
RUB 3.3670 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3350 2.3400
USD 2.1000 2.1060
RUB 3.3650 3.3680
подробнее

Конвертация в банках
на 20.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1090 1.1140
EUR/RUB 69.1500 69.7000
USD/RUB 62.2500 62.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте