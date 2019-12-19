Руководители белорусской и литовской таможенных служб Юрий Сенько и Йонас Мишкинис сегодня в пункте пропуска «Каменный Лог-Мядининкай» обсудили координацию совместных действий по возможности пропуска максимального количества транспортных средств через белорусско-литовскую границу. Это особо актуально в период новогодних и рождественских выходных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, уже в ноябре этого года в четырехстороннем формате между таможенными и пограничными службами Беларуси и Литвы для решения совместных задач в данном направлении был подписан Порядок взаимодействия. Реализация его положений улучшила ситуацию на границе, вместе с тем вопрос недопущения скопления авто при пересечении белорусско-литовской границы на особом контроле и остается актуальным.

Белорусско-литовское направление является одним из самых востребованных как для перевозчиков, так и для граждан. Транспортный поток через данный участок границы в этом году составил почти 30% от общего количества пересекающих белорусскую границу автомобилей. И с каждым годом количество транспорта растет – за 11 месяцев 2019 года через белорусско-литовскую границу проследовало почти 2,3 млн авто, это на 10% больше аналогичного периода минувшего года. Каждые сутки белорусскими таможенниками оформляется более 6,5 тыс. авто, пересекающих белорусско-литовскую таможенную границу.

На состоявшейся сегодня встрече белорусские и литовские таможенники обсудили необходимые шаги, чтобы пересечение границы гражданами и водителями большегрузов было еще более удобным.

«Таможенные службы Беларуси и Литвы связывают давние партнерские отношения, что позволяет нам на постоянной основе не только обмениваться опытом в сфере таможенного администрирования, но и вырабатывать конструктивные подходы, способствующие эффективному сотрудничеству. Регулярное проведение встреч, как на уровне центральных аппаратов таможенных служб наших стран, так и на уровне приграничных таможен способствует этому», – сказал Ю. Сенько.