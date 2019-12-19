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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА БЕЛАРУСИ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ В МИНСКЕ
17:29 19.12.2019

Деловой форум представителей бизнеса Беларуси и Челябинской области (Россия) состоялся 19 декабря в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, состоялась биржа деловых контактов, в которой приняли участие челябинские предприятия, специализирующиеся на производстве автомобилей, спецтехники, лифтового оборудования, приборной продукции для систем автоматического контроля и управления, оборудования и комплектующих для нефтегазовой отрасли, металлопродукции, а также логистическая компания.

Белорусская сторона была представлена такими предприятиями как концерн «Белнефтехим», ОАО «БАТЭ», ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «Борисовский завод агрегатов», ООО «ПромКомплектПрибор» и другими.

Директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо выступил с презентацией инструментов развития и поддержки двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также рассказал об участии российских компаний в процедурах закупок в Беларуси. В. Садохо также отметил, что по данным портала Export.by, более 920 белорусских компаний уже работают на рынке России, более 240 белорусских компаний имеют представительства на территории России и более 1300 компаний заинтересованы в сотрудничестве с российскими партнерами.

Деловой форум организован Национальным центром маркетинга МИД Беларуси совместно с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой.
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