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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАВЕРШЕНА РАБОТА БЕЛОРУССКО-КОРЕЙСКОГО ЦЕНТРА СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ИТ
16:25 19.12.2019

В 2019 году завершена работа Белорусско-корейского центра сотрудничества в области информационных технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, основная цель его функционирования – оказание помощи Беларуси в развитии информационного общества с учетом успешного корейского опыта по внедрению передовых информационных технологий.

В рамках его работы реализован ряд проектов, которые преимущественно предусматривали обмен опытом, техническую поддержку и консультации по развитию информационного общества и передовых технологий электронного правительства.

В частности, за три года его функционирования выполнены консультативный проект по развитию электронных архивов; проекты по развитию компетенций в области обучения эксплуатации технологий безбумажной торговли и по адаптации специализированной образовательной программы для белорусских специалистов в целях обучения их работе в условиях функционирования технологий безбумажной торговли.

Также выполнены проект по наращиванию компетенций в области информационной безопасности; консультативный проект по внедрению единых стандартов и платформ электронного правительства, в том числе по стандартизации в области электронного правительства: создание условий для обеспечения интероперабельности государственных информационных систем; стандартизация процесса разработки государственных информационных систем.

Партнерами Белорусско-корейского центра сотрудничества в области информационных технологий по данным проектам выступали передовые корейские компании: KINY&Partners, KTNET, Ahnlab, NICon, IGB&Company, KICA и Bluedus. С белорусской стороны активное участие в координации и реализации данных проектов принимало НИРУП «Институт прикладных программных систем».

Проект по наращиванию компетенций в области информационной безопасности, который проводился в три этапа и участие в котором приняли белорусские специалисты различных государственных органов, организаций и учебных заведений (Минсвязи, МВД, РУП «Белтелеком», ОАО «Гипросвязь», НИРУП «ИППС», БГАС, БГУИР и другие), позволил усилить кадровый потенциал в этом направлении.

Опыт, полученный при разработке образовательной программы по обучению работе в условиях функционирования технологий безбумажной торговли, сформировал необходимый задел для последующего оперативного внедрения его в практическую деятельность после ввода в эксплуатацию национальной системы безбумажной торговли.

Наибольший практический результат для Беларуси имели проекты по стандартизации в области проектирования информационных систем электронного правительства. Изученный международный опыт, а также разработанные «дорожные карты» уже активно используются созданным на базе НИРУП «Институт прикладных программных систем» техническим комитетом «Цифровая трансформация» для формирования отечественных стандартов в области электронного правительства.

Работа центра – новый качественный этап двустороннего сотрудничества белорусских и корейских специалистов, который подкреплен положительными результатами. Его работа позволила наладить конструктивный обмен опытом и аккумулировать передовые практики по отдельным направлениям для их последующего использования в целях эффективного и надежного цифрового развития Беларуси. Сотрудничество в этом направлении будет продолжено, сторонами инициированы переговоры о поиске новых проектов и инструментов взаимодействия.
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