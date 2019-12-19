19 декабря под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича и заместителя губернатора Челябинской области России Егора Ковальчука состоялось одиннадцатое заседание рабочей группы по сотрудничеству с Челябинской областью России, а также открытие делового форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в области торговли и инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки и образования, молодежной политики, межрегиональных связей.

Челябинская делегация также провела переговоры с руководством МТЗ, МАЗ и «Белкоммунмаш». Обсуждены ход реализации проекта по созданию на базе ООО «Уралпромтехника» (Миасс) сборочного производства автобусов и коммунальной техники, работающих на сжиженном природном газе, возможность использования промышленной продукции сторон для взаимного замещения импортных комплектующих, закупаемых в производственных целях предприятиями Беларуси и Челябинской области, в том числе с использованием электронных торговых площадок ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Следующее, двенадцатое по счету, заседание рабочей группы решено провести в 2020 году в Челябинске.