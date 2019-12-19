В Могилеве состоялось совместное заседание рабочих групп по бассейнам рек Днепр и Западная Двина совместной белорусско-российской комиссии, действующей в рамках выполнения соглашения между правительством России и правительством Беларуси о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в ходе заседания рассмотрены вопросы о состоянии водных экосистем трансграничных водных объектов бассейнов рек Днепр и Западная Двина в 2019 году, а также о ходе выполнении водоохранных мероприятий в бассейне этих рек.

Кроме того, речь шла о трансграничном мониторинге подземных вод в бассейне рек Днепр и Западная Двина, о работе по разработке методик расчета отдельных показателей ЦУР 6, проводимой Беларусью.

Участники заседания также рассмотрели подготовку ко второму циклу отчетности по Конвенции по трансграничным водам и показателю 6.5.2. ЦУР 6 в Беларуси.

В итоге принято решение продолжить проведение систематических наблюдений за качеством воды и состоянием водных экосистем трансграничных водных объектов бассейнов рек Днепр и Западная Двина, осуществлять обмен данными мониторинга, а также гидрометеорологической информацией, необходимой для оперативного принятия решений по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков в бассейнах трансграничных водных объектов.

После обобщения государственных статистических отчетов об использовании воды и выполнении водохозяйственных и водоохранных работ стороны на очередном заседании рабочих групп обменяются информацией о водохозяйственной обстановке, водохозяйственных и водоохранных мероприятиях в бассейнах трансграничных рек Днепр и Западная Двина.

В соответствии с предложенными формами обмена информацией представителями Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) и Государственного предприятия «НПЦ по геологии» будут подготовлены регламент взаимодействия Сторон по обмену информацией о показателях состояния трансграничных подземных водных объектов и перечень основных водоносных горизонтов и комплексов на приграничной территории.

В ходе дальнейшего взаимодействия по вопросу согласования отчетности по показателю ЦУР 6.5.2. между экспертами сторон предусмотрен обмен необходимой информацией.

По предложению российской стороны очередные заседания рабочих групп планируется провести на территории России во II квартале 2020 г.