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ПОЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ НАМЕРЕНА ОРГАНИЗОВАТЬ В СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» ПРОИЗВОДСТВО ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
12:58 19.12.2019

В Гомельском областном исполнительном комитете 17 декабря состоялась встреча с представителями компании «ФАСИНГ» (Польша).

Как сообщает сайт СЭЗ «Гомель-Ратон», в рамках встречи подписан протокол о намерениях организовать в СЭЗ производство горно-шахтного оборудования.
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