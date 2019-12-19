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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ НАМЕРЕНА ОРГАНИЗОВАТЬ В СЭЗ «ГОМЕЛЬ-РАТОН» ПРОИЗВОДСТВО ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
12:58 19.12.2019
В Гомельском областном исполнительном комитете 17 декабря состоялась встреча с представителями компании «ФАСИНГ» (Польша).
Как сообщает сайт СЭЗ «Гомель-Ратон», в рамках встречи подписан протокол о намерениях организовать в СЭЗ производство горно-шахтного оборудования.
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