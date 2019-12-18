В Минске под председательством заместителя министра энергетики Ольги Прудниковой 17 декабря прошло III заседание немецко-белорусской рабочей группы «Комплексная оптимизация энергетической системы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, основными темами очередного заседания рабочей группы стали обмен опытом сетевых операторов по повышению гибкости оперативного управления энергосистемой, формирование нормативной базы для стимулирования электропотребления, а также региональная (межгосударственная) передача электроэнергии и организация вставок постоянного тока.

Немецкие и белорусские специалисты поделились опытом тарифообразования в сфере электроэнергетики, обсудили подходы к обеспечению сбалансированной работы энергосистем, регулированию потребления с помощью рыночных механизмов, различные способы резервирования избытков мощности, проблемы и перспективы общих рынков электроэнергии и другие вопросы.

По итогам заседания намечены основные направления дальнейшего сотрудничества Беларуси и Германии в сфере энергетики.

Мероприятие состоялось в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики и Немецким энергетическим агентством dena.