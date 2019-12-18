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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОЛЕГ КРАВЧЕНКО В БРЮССЕЛЕ РАЗЪЯСНИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ
11:06 19.12.2019
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 16-18 декабря находился с визитом в Брюсселе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, 16 декабря он принял участие в экспертной дискуссии «Внешняя политика Беларуси: вызовы и возможности в изменяющейся геополитической эре». Организатором мероприятия выступил Европейский институт мира.
В своем выступлении О. Кравченко разъяснил отдельные приоритеты внешней политики Беларуси, информировал о мерах, предпринимаемых нашей страной для поддержания региональной стабильности. В ходе дискуссии были обсуждены отдельные аспекты белорусско-европейских отношений, участие нашей страны в инициативе «Восточное партнерство».
17-18 декабря заместитель министра иностранных дел возглавил белорусскую делегацию на восьмом заседании Координационной группы Беларусь – ЕС. Делегацию ЕС возглавил заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь. В мероприятии также приняли участие представители МИД, других органов государственного управления Беларуси, профильных подразделений Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.
В ходе заседания обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси с Евросоюзом, участие нашей страны в инициативе «Восточное партнерство», сотрудничество в сферах экономики и финансов, торговли, сельского хозяйства, образования, науки, экологии, транспорта, цифровых технологий, международной технической помощи, а также вопросы прав человека.
В ряде сегментов заседания приняли участие представители белорусских общественных объединений.
Координационная группа Беларусь – ЕС провела свое первое заседание в апреле 2016 года. Этот формат создан для структурированного диалога по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом.
Заседания проходят раз в полугодие. Участие в них принимают представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, профильных органов государственного управления Беларуси.
Предыдущее заседание координационной группы состоялось 24-25 апреля 2019 г. в Минске.
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