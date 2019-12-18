Проект строительства Белорусской АЭС является одним из значимых во взаимоотношениях Беларуси и России. Это отметил премьер-министр Сергей Румас на состоявшейся 18 декабря р встрече с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, во время встречи стороны обсудили ход реализации данного проекта, обменялись мнениями.