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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СТРОИТЕЛЬСТВО БЕЛАЭС ОБСУДИЛИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ И ГЛАВА "РОСАТОМА"
09:53 19.12.2019
Проект строительства Белорусской АЭС является одним из значимых во взаимоотношениях Беларуси и России. Это отметил премьер-министр Сергей Румас на состоявшейся 18 декабря р встрече с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, во время встречи стороны обсудили ход реализации данного проекта, обменялись мнениями.
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