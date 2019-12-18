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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО 20 ДЕКАБРЯ СОВЕРШИТ ВИЗИТ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
09:05 19.12.2019
Александр Лукашенко 20 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Санкт-Петербурге он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах. Лидеры стран подведут итоги развития интеграционного взаимодействия в текущем году, обсудят имеющуюся проблематику и перспективы совместной работы в предстоящий период, в том числе с учетом перехода Беларуси в 2020 году председательства в ЕАЭС.
В повестку дня заседания включены вопросы, касающиеся стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, назначения председателя и персонального состава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), результатов деятельности и основных подходов к формированию кадрового состава ЕЭК, а также ряда других конкретных направлений межгосударственного взаимодействия.
Александр Лукашенко также примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ, в ходе которого будет возможность обсудить актуальную повестку дня в деятельности Содружества.
Традиционно на площадках саммитов ожидаются встречи Александра Лукашенко с зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества. В частности, планируется продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным на предмет решения вопросов в сфере белорусско-российских отношений.
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