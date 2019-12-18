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ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В УЗБЕКИСТАН НА 51%
13:07 18.12.2019

В январе-октябре 2019 г. объем двустороннего товарооборота Беларуси и Узбекистана составил 190,6 млн долларов США (142,8% к уровню соответствующего периода 2018 года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, в том числе объем экспорта товаров Беларуси в Узбекистан – 150 млн долларов США (рост на 51,4%), импорта товаров – 40,6 млн долларов США (рост – на 18,3%).

Н 1 октября 2019 г. объем накопленных иностранных инвестиций, поступивших в Беларусь от инвесторов Узбекистана, составил 4,2 млн долларов США. Белорусские инвестиции в Узбекистан составили 11,5 млн долларов США.
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