В январе-октябре 2019 г. объем двустороннего товарооборота Беларуси и Узбекистана составил 190,6 млн долларов США (142,8% к уровню соответствующего периода 2018 года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, в том числе объем экспорта товаров Беларуси в Узбекистан – 150 млн долларов США (рост на 51,4%), импорта товаров – 40,6 млн долларов США (рост – на 18,3%).

Н 1 октября 2019 г. объем накопленных иностранных инвестиций, поступивших в Беларусь от инвесторов Узбекистана, составил 4,2 млн долларов США. Белорусские инвестиции в Узбекистан составили 11,5 млн долларов США.