МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РУКОВОДИТЕЛИ ПОГРАНВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ ОБСУДИЛИ ОБСТАНОВКУ НА СОВМЕСТНОМ УЧАСТКЕ ГРАНИЦЫ

10:57 18.12.2019 Заместитель Председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Анатолий Лаппо и председатель Госпогранслужбы Украины полковник Сергей Дейнеко обсудили 17 декабря во Львове обстановку на совместном участке границы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, на встрече рассматривались также вопросы реализации совместных договоренностей и совершенствования нормативной правовой базы. Кроме того, обсуждены темы согласованного обеспечения безопасности на загрязненном радиацией участке границы и процесса демаркации белорусско- украинского рубежа. Подводя итоги охраны совместного участка за 11 месяцев текущего года, пограничники констатировали, что нерешенных вопросов нет, обстановка остается прогнозируемой и контролируемой, а мероприятия в рамках плана сотрудничества органов пограничной службы Беларуси и органов Государственной пограничной службы Украины на 2019-2020 годы успешно выполняются.