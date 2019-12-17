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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДИТЕЛИ ПОГРАНВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ ОБСУДИЛИ ОБСТАНОВКУ НА СОВМЕСТНОМ УЧАСТКЕ ГРАНИЦЫ
10:57 18.12.2019

Заместитель Председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Анатолий Лаппо и председатель Госпогранслужбы Украины полковник Сергей Дейнеко обсудили 17 декабря во Львове обстановку на совместном участке границы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, на встрече рассматривались также вопросы реализации совместных договоренностей и совершенствования нормативной правовой базы.

Кроме того, обсуждены темы согласованного обеспечения безопасности на загрязненном радиацией участке границы и процесса демаркации белорусско- украинского рубежа.

Подводя итоги охраны совместного участка за 11 месяцев текущего года, пограничники констатировали, что нерешенных вопросов нет, обстановка остается прогнозируемой и контролируемой, а мероприятия в рамках плана сотрудничества органов пограничной службы Беларуси и органов Государственной пограничной службы Украины на 2019-2020 годы успешно выполняются.
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