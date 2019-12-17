|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДИТЕЛИ ПОГРАНВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ ОБСУДИЛИ ОБСТАНОВКУ НА СОВМЕСТНОМ УЧАСТКЕ ГРАНИЦЫ
10:57 18.12.2019
Заместитель Председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Анатолий Лаппо и председатель Госпогранслужбы Украины полковник Сергей Дейнеко обсудили 17 декабря во Львове обстановку на совместном участке границы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, на встрече рассматривались также вопросы реализации совместных договоренностей и совершенствования нормативной правовой базы.
Кроме того, обсуждены темы согласованного обеспечения безопасности на загрязненном радиацией участке границы и процесса демаркации белорусско- украинского рубежа.
Подводя итоги охраны совместного участка за 11 месяцев текущего года, пограничники констатировали, что нерешенных вопросов нет, обстановка остается прогнозируемой и контролируемой, а мероприятия в рамках плана сотрудничества органов пограничной службы Беларуси и органов Государственной пограничной службы Украины на 2019-2020 годы успешно выполняются.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2019
Курсы в банках
на 18.12.2019
Конвертация в банках
на 18.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте