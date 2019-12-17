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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПЛАНИРУЕТ ВЫЙТИ НА РЫНОК БЕЛАРУСИ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ БУТБ
10:17 18.12.2019
В штаб-квартире Межрегиональной общественной организации «Московская ассоциация предпринимателей» (МОО МАП) 13 декабря состоялась встреча советника Представительства БУТБ в Российской Федерации Олега Якубовича с заместителем руководителя Комитета по выставочной и внешнеэкономической деятельности МОО МАП Павлом Долговым.
Как сообщает сайт ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», стороны обсудили возможность использования электронных торговых площадок БУТБ компаниями-членами МОО МАП для выхода на рынок Беларуси, в том числе с целью участия в государственных закупках.
По итогам переговоров достигнута договоренность об организации совместных круглых столов, семинаров, презентаций и других деловых мероприятий, направленных на информирование российского бизнеса о преимуществах использования биржевого механизма в торговле с белорусскими субъектами хозяйствования.
Московская ассоциация предпринимателей – старейшая межрегиональная общественная организация бизнесменов, объединяющая предпринимателей из 51 региона Российской Федерации. Ассоциация оказывает содействие по привлечению инвестиций и кредитных ресурсов, организует стажировки и обучение предпринимателей, обеспечивает конструктивный диалог между представителями власти и частным бизнесом.
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