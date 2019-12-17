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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И НИДЕРЛАНДЫ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ
09:16 18.12.2019
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и посол Нидерландов в Республике Беларусь Дафне Бергсма обсудили сотрудничество в экономической сфере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 17 декабря встрече по случаю вручения послом копий верительных грамот стороны выразили заинтересованность в продолжении традиции проведения межмидовских политических консультаций, в том числе на уровне заместителей министров.
Заместитель министра обратился к дипломату за поддержкой со стороны нидерландских властей в организации визита в Беларусь делегации бизнесменов из Нидерландов, которые работают в сфере логистики, сельского хозяйства, энергетики, IT-индустрии, нефтепереработки и других, для проработки перспективных совместных проектов.
Андрей Дапкюнас также отметил важность наращивания сотрудничества в области инвестиций и привел в качестве хороших примеров такого взаимодействия двух стран успешные проекты компании «Хайнекен» в Бобруйске и «Филипс» в Бресте.
В рамках процесса структурированных консультаций инициативы ЕС «Восточное партнерство» посол передала белорусскому собеседнику памятную записку с изложением видения Нидерландами будущего этого важного европейского формата сотрудничества и взаимодействия.
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