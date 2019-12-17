Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании 16 декабря 2019 г. приняла консенсусом подготовленную делегацией БеларусИ резолюцию ”Долговременные последствия чернобыльской катастрофы“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, вместе с Беларусью соавторами важного документа по чернобыльской проблематике выступили 56 государств. Резолюция Генассамблеи станет платформой для дальнейших действий в целях оптимизации международного реагирования на последствия чернобыльской трагедии.

Основной посыл новой резолюции – необходимость продолжения чернобыльского сотрудничества под эгидой ООН в целях достижения устойчивого развития пострадавших регионов и населения через партнерства, инновации и инвестиции.

В документе отражен вклад международного сообщества, включая системы ООН, в восстановление и развитие пострадавших регионов и особая координирующая роль Программы развития ООН в этой деятельности.

Резолюция призывает государства-члены и учреждения системы ООН к дальнейшему укреплению стратегических партнерских связей, налаживанию альянсов и мобилизации ресурсов для развития территорий, затронутых чернобыльской катастрофой. В документе обозначены направления программ восстановления пострадавших регионов. В их числе – развитие местного предпринимательства и туризма, создание рабочих мест, переход местной экономики на экологически безопасные технологии, содействие устойчивому лесопользованию и сельскохозяйственным инновациям, интеграция уязвимого населения в процессы местного развития и поощрение здорового образа жизни.

В соответствии с резолюцией Генеральная Ассамблея ООН проведет 26 апреля 2021 г. специальное торжественное заседание, посвященное 35-й годовщине чернобыльской катастрофы.

«Принятие резолюции – свидетельство солидарности международного сообщества с усилиями пострадавших стран, готовности продолжать уделять чернобыльской проблематике должное внимание и оказывать содействие устойчивому развитию пострадавших регионов и населения», - отметили в МИД.