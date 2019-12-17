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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ 18-19 ДЕКАБРЯ
15:55 17.12.2019
Делегация Ивановской области России, в которую вошли представители правительства региона, а также сфер образования и бизнеса посетит Беларусь18-19 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», визит представителей Ивановской области предусматривает обширную программу: посещение ряда белорусских предприятий, среди которых СЗАО «БЕЛДЖИ», ОАО «МАЗ» и ОАО «Слуцкий льнозавод», учреждений образования, ряд переговоров по различным направлениям сотрудничества.
В рамках визита на 18 декабря запланировано проведение бизнес-форума по торгово-экономическому взаимодействию сторон при участии представителей Белорусской торгово-промышленной палаты и торгового представителя России в Беларуси Юрия Золотарева.
19 декабря под председательством главы концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной и заместителя председателя правительства Ивановской области Людмилы Дмитриевой состоится заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ивановской области России.
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