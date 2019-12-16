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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ТРИ ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
13:00 17.12.2019

Совет министров постановлением от 13 декабря 2019 года № 859 одобрил три проекта международной технической помощи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, одобрены следующие проекты: ”Повышение качества преподавания и обучения в университетах“; ”Поддержка Министерства финансов Республики Беларусь по международным стандартам аудита“ и ”Установка стационарного инспекционно-досмотрового комплекса в автодорожном пункте пропуска ”Новая Гута“.

Постановление принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров и вступает в силу со дня его принятия.
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