Совет министров постановлением от 13 декабря 2019 года № 859 одобрил три проекта международной технической помощи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, одобрены следующие проекты: ”Повышение качества преподавания и обучения в университетах“; ”Поддержка Министерства финансов Республики Беларусь по международным стандартам аудита“ и ”Установка стационарного инспекционно-досмотрового комплекса в автодорожном пункте пропуска ”Новая Гута“.

Постановление принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров и вступает в силу со дня его принятия.