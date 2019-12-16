Изучение инфраструктуры качества в части метрологии и вопросы белорусско-китайского сотрудничества обсуждались на встрече делегации Государственной администрации по регулированию рынка КНР (SAMR) с руководством Госстандарта и Белорусского государственного института метрологии, которая прошла 12 декабря в БелГИМ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в состав делегации вошли представители департаментов SAMR, Национального института метрологии Китая (NIM) и Национального народного конгресса (NPC). Возглавила делегацию заместитель генерального директора Департамента законов и правил Государственной администрации по регулированию рынка КНР (SAMR) Гоцинь Сюэ.

От белорусской стороны в работе заседания приняли участие председатель Госстандарта Валентин Татарицкий, заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич, начальник отдела международного сотрудничества Госстандарта Александр Татун, директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич и профильные специалисты БелГИМ.