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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКИХ МЕДИКАМЕНТОВ И МЕДОБОРУДОВАНИЯ В ВЕНЕСУЭЛУ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В КАРАКАСЕ
15:36 16.12.2019
Посол Беларуси в Боливарианской Республике Венесуэла Олег Паферов обсудил с министром здравоохранения Венесуэлы Карлосом Альварадо Гонсалесом вопросы белорусско-венесуэльского сотрудничества в сфере здравоохранения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров 13 декабря стороны обсудили поставки белорусских медикаментов и медицинского оборудования в Венесуэлу.
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