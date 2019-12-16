МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКИХ МЕДИКАМЕНТОВ И МЕДОБОРУДОВАНИЯ В ВЕНЕСУЭЛУ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В КАРАКАСЕ

15:36 16.12.2019 Посол Беларуси в Боливарианской Республике Венесуэла Олег Паферов обсудил с министром здравоохранения Венесуэлы Карлосом Альварадо Гонсалесом вопросы белорусско-венесуэльского сотрудничества в сфере здравоохранения. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе переговоров 13 декабря стороны обсудили поставки белорусских медикаментов и медицинского оборудования в Венесуэлу.