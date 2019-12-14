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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ С КИТАЕМ О КРЕДИТЕ НА 3,5 МЛРД ЮАНЕЙ
13:32 16.12.2019
Беларусь в лице Министерства финансов и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали 16 декабря в Шанхае соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней (около 500 млн долларов).
Как пояснили ЭКОПРЕСС в Минфине, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов Беларуси, а также содействие развитию двусторонней торговли между Беларусью и Китаем.
«Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Беларуси и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Беларуси как надежному заемщику», - отметили в Минфине.
Подписание соглашения стало возможным во многом благодаря эффективной деятельности представительства Банка развития Китая в Минске и активной позиции представительства ОАО «АСБ Беларусбанк» в Пекине, которые оказали содействие в достижении цели по привлечению кредита.
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