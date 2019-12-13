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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ SINOMACH НАМЕРЕНА РАСШИРИТЬ ПРИСУТСТВИЕ В БЕЛАРУСИ
12:14 16.12.2019
Китайская компания SINOMACH заинтересована расширить свое присутствие в Беларуси. Об этом сообщил заместитель главы Регионального центра корпорации SINOMACH в Беларуси Пэй Чао во время встречи 12 декабря в Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП).
Как сообщило ЭКОПРЕСС в НАИП, особый интерес для компании представляют проекты по утилизации твердых коммунальных отходов, долгосрочные социальные проекты и проекты в сфере экологии.
НАИП представил дополнительные инвестиционные возможности для китайской компании и выразил готовность оказать дальнейшее содействие в реализации инвестиционных проектов.
China Sinomach Heavy Industry Corporation – одна из крупнейших в Китае государственных корпораций. Она является одним из ведущих разработчиков и производителей машиностроительного оборудования, входит в список Fortune 500. С 2014 года Sinomach является мажоритарным акционером индустриального парка «Великий камень». Резидентом парка также является дочернее предприятие YTO.
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