Китайская компания SINOMACH заинтересована расширить свое присутствие в Беларуси. Об этом сообщил заместитель главы Регионального центра корпорации SINOMACH в Беларуси Пэй Чао во время встречи 12 декабря в Национальном агентстве инвестиций и приватизации (НАИП).

Как сообщило ЭКОПРЕСС в НАИП, особый интерес для компании представляют проекты по утилизации твердых коммунальных отходов, долгосрочные социальные проекты и проекты в сфере экологии.

НАИП представил дополнительные инвестиционные возможности для китайской компании и выразил готовность оказать дальнейшее содействие в реализации инвестиционных проектов.

China Sinomach Heavy Industry Corporation – одна из крупнейших в Китае государственных корпораций. Она является одним из ведущих разработчиков и производителей машиностроительного оборудования, входит в список Fortune 500. С 2014 года Sinomach является мажоритарным акционером индустриального парка «Великий камень». Резидентом парка также является дочернее предприятие YTO.