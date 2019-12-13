Белорусская делегация во главе с первым заместителем председателя Госкомвоенпрома Игорем Демиденко с 9 по 12 декабря посетила Иорданское Хашимитское Королевство, где в Аммане приняла участие в 5-м заседании совместного белорусско-иорданского комитета по военно-техническому сотрудничеству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в ходе заседания состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в военно-технической сфере, рассмотрен ход реализации принятых на предыдущем заседании решений и отмечена важность проделанной работы по их выполнению, определены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества и выработаны подходы по решению стоящих задач.

В рамках визита белорусская делегация посетила одну из частей войсковой ПВО сухопутных войск Иордании.