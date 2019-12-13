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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНСТИТУТЫ ГОССТАНДАРТА И КИТАЙСКАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:35 16.12.2019
Институты Госстандарта (БелГИСС и БелГИМ) и Китайская сертифицирующая компания (CCIC) подписали 13 декабря в Пекине соглашения о сотрудничестве в области оценки соответствия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, соглашения определяют базу, на основе которой стороны намерены содействовать процессу проведения оценки соответствия взаимопоставляемой продукции с целью устранения технических барьеров в торговле и распространения безопасной продукции. Для этого они будут использовать имеющиеся возможности для испытаний продукции, в том числе совместных, а также обучения и стажировки персонала. Планируется проведение межлабораторных сличений.
Белорусские и китайские специалисты также будут обмениваться информацией и документами для осуществления совместной деятельности.
В ходе визита делегации БелГИСС и БелГИМ посетили испытательные лаборатории в области электротехнической и пищевой продукции.
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