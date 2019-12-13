Институты Госстандарта (БелГИСС и БелГИМ) и Китайская сертифицирующая компания (CCIC) подписали 13 декабря в Пекине соглашения о сотрудничестве в области оценки соответствия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, соглашения определяют базу, на основе которой стороны намерены содействовать процессу проведения оценки соответствия взаимопоставляемой продукции с целью устранения технических барьеров в торговле и распространения безопасной продукции. Для этого они будут использовать имеющиеся возможности для испытаний продукции, в том числе совместных, а также обучения и стажировки персонала. Планируется проведение межлабораторных сличений.

Белорусские и китайские специалисты также будут обмениваться информацией и документами для осуществления совместной деятельности.

В ходе визита делегации БелГИСС и БелГИМ посетили испытательные лаборатории в области электротехнической и пищевой продукции.