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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУМАС И МЕДВЕДЕВ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ПОСТАВКИ НЕФТИ И ГАЗА В 2020 ГОДУ
09:49 16.12.2019
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.
Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.
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