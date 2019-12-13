Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились созвониться на следующей неделе после встречи руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции.