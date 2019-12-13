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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИОБРЕТЕТ ЗДАНИЕ В ТБИЛИСИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СВОЕГО ПОСОЛЬСТВА
09:07 16.12.2019
Александр Лукашенко 13 декабря подписал распоряжение о приобретении в собственность Беларуси здания в городе Тбилиси для размещения посольства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, с момента открытия в 2016 году и по настоящее время дипломатическая миссия Беларуси в Грузии располагается на арендованных площадях, оплачиваемых из бюджета.
«Наличие собственного здания позволит обеспечить безопасность посольства, сделать его работу более удобной для граждан. В целом это подчеркнет серьезный и долгосрочный характер сотрудничества Минска и Тбилиси в экономической, гуманитарной и других сферах», - говорится в комментарии к распоряжению.
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