Александр Лукашенко 13 декабря подписал распоряжение о приобретении в собственность Беларуси здания в городе Тбилиси для размещения посольства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, с момента открытия в 2016 году и по настоящее время дипломатическая миссия Беларуси в Грузии располагается на арендованных площадях, оплачиваемых из бюджета.

«Наличие собственного здания позволит обеспечить безопасность посольства, сделать его работу более удобной для граждан. В целом это подчеркнет серьезный и долгосрочный характер сотрудничества Минска и Тбилиси в экономической, гуманитарной и других сферах», - говорится в комментарии к распоряжению.