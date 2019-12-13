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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ИТАЛИЯ АКТИВИЗИРУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЕВРОСОЮЗА «ГОРИЗОНТ-2020»
17:50 13.12.2019
Беларусь и Италия активизируют научно-техническое и инновационное сотрудничество в сфере ИКТ, медицины, энергетики, новых материалов, в том числе в рамках программы Европейского союза по науке и инновациям «Горизонт-2020». Такая договоренность достигнута во время встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с министром просвещения, университетов и исследований Италии Лоренцо Фьорамонти.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в настоящее время белорусские ученые и специалисты совместно с партнерами из Италии участвуют в 11 проектах программы Европейского союза по науке и инновациям «Горизонт 2020» с общим бюджетом более 1,16 млн евро.
По словам А. Шумилина, в тесной кооперации с итальянской стороной Беларусь сможет расширить свое участие в рамочной программе Евросоюза «Горизонт 2020» и «Горизонт Европа».
«Нам интересны итальянский опыт и наилучшие практики участия в программах Европейского союза по науке и инновациям», - сказал он.
В ходе встречи обсуждались также вопросы работы совместной комиссии в области науки и технологий и объявления конкурса совместных фундаментальных и прикладных проектов, которые представляют взаимный интерес в сфере науки, техники и инноваций, а также перспективы создания производства высокотехнологичных товаров и услуг с выходом на рынки третьих стран.
Основу договорно-правовой базы белорусско-итальянских отношений составляют 13 действующих международных договоров и международно-правовых документов (в т.ч. 7 межправительственных международных договоров). В сентябре 2019 года итальянская сторона ратифицировала соглашение между правительством Беларуси и правительством Италии о сотрудничестве в области науки и технологий (вступило в силу 26 ноября 2019 года).
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