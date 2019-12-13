ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ДАККЕ ПРОШЛИ БЕЛОРУССКО-БАНГЛАДЕШСКИЕ МЕЖМИДОВСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
17:12 13.12.2019

В рамках визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса в Бангладеш 12 декабря 2019 г. В Дакке состоялся четвертый раунд белорусско-бангладешских межмидовских консультаций.

Бангладешскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Камрул Ахсан. В нее также вошли представители министерств промышленности, сельского хозяйства, почты, информационных и телекоммуникационных технологий, местного самоуправления, развития сельских регионов и кооперативов, администрации специальных экономических зон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили взаимодействие Беларуси и Бангладеш в рамках международных организаций. Особое внимание уделено проработке межгосударственных контактов на высоком уровне.

В ходе переговоров рассмотрены перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе обмен опытом в области селекции сельскохозяйственных культур, информационной и телекоммуникационной отраслях, высшем образовании. Бангладешская сторона обратила внимание на важность устойчивых поставок белорусских калийных удобрений в Бангладеш и изучения возможности потенциального наращивания их объемов.

Заместители министров обсудили возможности вовлечения белорусских товаропроизводителей во взаимовыгодное сотрудничество с Бангладеш в отраслях экономики, имеющих критически важное значение для страны, среди которых механизация сельского хозяйства, адаптация сельхозтехники под малые фермерские хозяйства и местный климат, модернизация сахарных производств, содействие в расширении экспортного потенциала картофелеводства в Бангладеш и другие.

Собеседники сошлись во мнении о целесообразности начала практической работы совместной комиссии по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и скорейшего созыва комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

Достигнута договоренность о проработке направления в Бангладеш белорусской межотраслевой делегации для предметной оценки реальных и взаимно востребованных проектов по наиболее перспективным направлениям сотрудничества.

В ходе переговоров с министром местного самоуправления, сельскохозяйственного развития и кооперативов Бангладеш Таджулом Исламом обсужден комплекс вопросов, связанных с осуществлением масштабного контракта по поставке в Бангладеш белорусского дорожной, строительной и автомобильной техники.

Следует отметить, что успешно реализована первая стадия проекта с общим объемом финансирования 50 млн. долларов США. Продолжается проработка второй стадии проекта с общим объемом финансирования 17 млн. долларов США.

Обсуждение вопросов, связанных с осуществлением второй стадии проекта, в котором планируют принять участие «Амкодор» и МАЗ, было продолжено с государственным министром местного самоуправления, сельскохозяйственного развития и кооперативов Бангладеш Свапаном Бхаттачарджи.

На встрече делегации с председателем бангладешской корпорации сахарной и пищевой промышленности Министерства промышленности Бангладеш Аджитом Кумаром Полом были обсуждены возможности сотрудничества с корпорацией ряда крупных белорусских производителей (МТЗ, МАЗ, «Амкодор» и «Промагролизинга») в сфере поставок и обслуживания белорусской тракторной техники, а также навесного оборудования для уборки урожая сахарных культур.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2019
валюта курс
EUR 2.3470
USD 2.1008
RUB 3.3592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3470 -0.0011
USD 2.1008 -0.0083
RUB 3.3592 +0.0227
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3470
USD 2.1000 2.1040
RUB 3.3540 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 13.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1145 1.1190
EUR/RUB 69.7500 70.0500
USD/RUB 62.6000 62.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте