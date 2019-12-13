В рамках визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса в Бангладеш 12 декабря 2019 г. В Дакке состоялся четвертый раунд белорусско-бангладешских межмидовских консультаций.

Бангладешскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Камрул Ахсан. В нее также вошли представители министерств промышленности, сельского хозяйства, почты, информационных и телекоммуникационных технологий, местного самоуправления, развития сельских регионов и кооперативов, администрации специальных экономических зон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили взаимодействие Беларуси и Бангладеш в рамках международных организаций. Особое внимание уделено проработке межгосударственных контактов на высоком уровне.

В ходе переговоров рассмотрены перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, в том числе обмен опытом в области селекции сельскохозяйственных культур, информационной и телекоммуникационной отраслях, высшем образовании. Бангладешская сторона обратила внимание на важность устойчивых поставок белорусских калийных удобрений в Бангладеш и изучения возможности потенциального наращивания их объемов.

Заместители министров обсудили возможности вовлечения белорусских товаропроизводителей во взаимовыгодное сотрудничество с Бангладеш в отраслях экономики, имеющих критически важное значение для страны, среди которых механизация сельского хозяйства, адаптация сельхозтехники под малые фермерские хозяйства и местный климат, модернизация сахарных производств, содействие в расширении экспортного потенциала картофелеводства в Бангладеш и другие.

Собеседники сошлись во мнении о целесообразности начала практической работы совместной комиссии по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и скорейшего созыва комиссии по научно-техническому сотрудничеству.

Достигнута договоренность о проработке направления в Бангладеш белорусской межотраслевой делегации для предметной оценки реальных и взаимно востребованных проектов по наиболее перспективным направлениям сотрудничества.

В ходе переговоров с министром местного самоуправления, сельскохозяйственного развития и кооперативов Бангладеш Таджулом Исламом обсужден комплекс вопросов, связанных с осуществлением масштабного контракта по поставке в Бангладеш белорусского дорожной, строительной и автомобильной техники.

Следует отметить, что успешно реализована первая стадия проекта с общим объемом финансирования 50 млн. долларов США. Продолжается проработка второй стадии проекта с общим объемом финансирования 17 млн. долларов США.

Обсуждение вопросов, связанных с осуществлением второй стадии проекта, в котором планируют принять участие «Амкодор» и МАЗ, было продолжено с государственным министром местного самоуправления, сельскохозяйственного развития и кооперативов Бангладеш Свапаном Бхаттачарджи.

На встрече делегации с председателем бангладешской корпорации сахарной и пищевой промышленности Министерства промышленности Бангладеш Аджитом Кумаром Полом были обсуждены возможности сотрудничества с корпорацией ряда крупных белорусских производителей (МТЗ, МАЗ, «Амкодор» и «Промагролизинга») в сфере поставок и обслуживания белорусской тракторной техники, а также навесного оборудования для уборки урожая сахарных культур.