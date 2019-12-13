Соглашение о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Союзом «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» подписано председателем БелТПП Владимиром Улаховичем и председателем Союза «ТПП РТ» Шамилем Агеевым в ходе встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с президентом Татарстана (Россия) Рустамом Миннихановым в расширенном составе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, соглашение о сотрудничестве предусматривает оказание содействия организациям и предпринимателям в вопросах развития и углубления всех форм внешнеэкономической деятельности, совместную организацию бизнес-миссий, деловых контактов предпринимателей, проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций и других мероприятий в Беларуси и Татарстане, взаимодействие БелТПП и ТПП Татарстана в области международного арбитража.

Кроме того, В. Улахович и Ш. Агеев обсудили вопросы межпалатовского взаимодействия, перспективы расширения сотрудничества деловых кругов Беларуси и Татарстана, обменялись опытом работы по цифровизации услуг, оказываемых предприятиям, в ходе встречи в Белорусской торгово-промышленной палате.