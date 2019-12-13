Национальный центр маркетинга МИД Беларуси совместно с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой организует 19 декабря в Минске биржу деловых контактов с представителями бизнеса Челябинска (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, в состав деловой делегации войдут крупнейшие челябинские предприятия, специализирующиеся на производстве автомобилей, спецтехники, лифтов и лифтового оборудования, приборной продукции для систем автоматического контроля и управления, оборудования и комплектующих для нефтегазовой отрасли, металлопродукции, а также логистические компании.

В деловом форуме запланировано участие министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича, заместителя губернатора Челябинской области России Егора Ковальчука, торгового представителя России в Беларуси Юрия Золотарева.

Программа также предусматривает возможность организации локальных деловых встреч с представителями российского бизнеса в офисах и на производстве белорусских компаний. Белорусские представители бизнеса приглашаются к участию на бесплатной основе.