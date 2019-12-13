|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЧЕЛЯБИНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЩУТ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ В БЕЛАРУСИ
16:27 13.12.2019
Национальный центр маркетинга МИД Беларуси совместно с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой организует 19 декабря в Минске биржу деловых контактов с представителями бизнеса Челябинска (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, в состав деловой делегации войдут крупнейшие челябинские предприятия, специализирующиеся на производстве автомобилей, спецтехники, лифтов и лифтового оборудования, приборной продукции для систем автоматического контроля и управления, оборудования и комплектующих для нефтегазовой отрасли, металлопродукции, а также логистические компании.
В деловом форуме запланировано участие министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича, заместителя губернатора Челябинской области России Егора Ковальчука, торгового представителя России в Беларуси Юрия Золотарева.
Программа также предусматривает возможность организации локальных деловых встреч с представителями российского бизнеса в офисах и на производстве белорусских компаний. Белорусские представители бизнеса приглашаются к участию на бесплатной основе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2019
Курсы в банках
на 13.12.2019
Конвертация в банках
на 13.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте