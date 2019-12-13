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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ УЧАСТВУЕТ В 50 ПРОЕКТАХ ПРОГРАММЫ ЕС ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ «ГОРИЗОНТ 2020»
15:55 13.12.2019

Белорусские ученые наравне с другими выигрывают конкурсы в рамках программы Европейского союза по науке и инновациям «Горизонт 2020». Сегодня они являются партнерами в 50 проектах программы с учеными из Германии, Латвии, Литвы, Сербии, Израиля, Турции и всех стран Восточного партнерства. Об этом сообщил на встрече министров по делам науки и исследований стран – членов Центрально-Европейской инициативы председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

По его словам, сотрудничество в рамочных программах Евросоюза является перспективным, так как интересы Беларуси, стран-членов ЦЕИ и самой организации совпадают.

«Мы понимаем, что для более активного участия в приходящей на смену «Горизонту 2020» программе «Горизонт Европа» нам следует громче заявлять о себе и иметь хороших партнеров среди научных центров стран – членов Центрально-Европейской Инициативы», - сказал он.

При этом А. Шумилин отметил, что в Беларуси уже реализовано шесть проектов ЦЕИ в таких сферах, как научные исследования, транспорт, туризм, культура и образование.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в Беларуси хорошо зарекомендовали себя такие инструменты Центрально-Европейской инициативы, как программа обмена ноу-хау, университетская и научно-техническая сети. Они вносят свой вклад в поддержку сотрудничества на уровне организаций и отдельных ученых. В то же время требует дальнейшей проработки международное сотрудничество в сфере трансфера технологий и коммерциализации результатов научно-технической деятельности и новые для республики направления – умная специализация, технологический форсайт, содействие устойчивому развитию.

«Мы заинтересованы в том, чтобы эти направления развивались, в том числе, в рамках Центрально-Европейской инициативы и двустороннего взаимодействия со странами-членами региона ЦЕИ», - подчеркнул А. Шумилин.

В 2017 году Беларусь председательствовала в Центрально-Европейской инициативе. В рамках председательства в Минске состоялась Министерская конференция ЦЕИ по науке и технологиям «Биотехнологии для здоровой и активной жизни в регионе ЦЕИ».

Центрально-Европейская Инициатива – это региональный форум для сотрудничества и консультаций, продвигающий сотрудничество на политическом, экономическом и культурном уровнях в Центральной и Восточной Европе. ЦЕИ, основанная в 1989 году, насчитывает 18 государств-членов: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения и Украина.
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