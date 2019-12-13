ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТЫ И СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ TECH INDUSTRY В РИГЕ
15:05 13.12.2019

Белорусские предприятия представили достижения и новейшие разработки в области металлургии, литейного производства, машиностроения, металлообработки, а также нефтегазовой промышленности на международной выставке Tech Industry, которая прошла 28-30 ноября в Риге (Латвия). Национальная экспозиция нашей страны была организована Национальным центром маркетинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, по результатам работы белорусского стенда участниками был достигнут ряд договоренностей, подписаны контракты и соглашения о сотрудничестве. ОАО «Минский подшипниковый завод» подписан экспортный контракт на сумму 200 тыс. долл. США. ОАО Станкозавод «Красный борец» получило ряд запросов на поставку станков шлифовальной и фрезерной группы. ОАО «ММЗ» достигнуты соглашения об увеличении поставок трубной продукции, черновых осей, чугунных люков, также рассматривается возможность поставки последних для нужд Латвийской железной дороги.

Управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» ОАО «БАТЭ» отмечает, что участие в выставке позволило продемонстрировать инновационные разработки предприятий холдинга. По результатам достигнутых в ходе выставки договоренностей подготовлены и направлены коммерческие предложения по поставке XPS-плиты, стартеров, генераторов и другой продукции. А это значит, что в скором времени будут подписаны новые контракты.

Заключен ряд соглашений в сфере научного сотрудничества. Протокол о намерениях сотрудничества в области совместных научных и образовательных программ Erasmus+ подписан между Институтом силикатных материалов Рижского технического университета и Гомельским государственным университетом им. Ф. Скорины. Также Рижский технический университет заключил соглашение о сотрудничестве с ГНУ «Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа». БГУ подписаны сразу три соглашения с разными научными учреждениями Латвии о сотрудничестве в сфере стартап-проектов, разработки и поставки оборудования для оценки состояния дыхательной системы человека с возможностью удаленной консультации специалистов и других направлениях.

«Выставка Tech Industry является единственной площадкой, которая дает возможность представления наших наукоемких разработок на рынке стран Балтии, что позволяет найти партнеров для их практической реализации», - отметили участвовавшие в мероприятии представители БНТУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2019
валюта курс
EUR 2.3470
USD 2.1008
RUB 3.3592
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3470 -0.0011
USD 2.1008 -0.0083
RUB 3.3592 +0.0227
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3470
USD 2.1000 2.1040
RUB 3.3540 3.3550
подробнее

Конвертация в банках
на 13.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1145 1.1190
EUR/RUB 69.7500 70.0500
USD/RUB 62.6000 62.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте