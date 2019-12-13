Белорусские предприятия представили достижения и новейшие разработки в области металлургии, литейного производства, машиностроения, металлообработки, а также нефтегазовой промышленности на международной выставке Tech Industry, которая прошла 28-30 ноября в Риге (Латвия). Национальная экспозиция нашей страны была организована Национальным центром маркетинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, по результатам работы белорусского стенда участниками был достигнут ряд договоренностей, подписаны контракты и соглашения о сотрудничестве. ОАО «Минский подшипниковый завод» подписан экспортный контракт на сумму 200 тыс. долл. США. ОАО Станкозавод «Красный борец» получило ряд запросов на поставку станков шлифовальной и фрезерной группы. ОАО «ММЗ» достигнуты соглашения об увеличении поставок трубной продукции, черновых осей, чугунных люков, также рассматривается возможность поставки последних для нужд Латвийской железной дороги.

Управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» ОАО «БАТЭ» отмечает, что участие в выставке позволило продемонстрировать инновационные разработки предприятий холдинга. По результатам достигнутых в ходе выставки договоренностей подготовлены и направлены коммерческие предложения по поставке XPS-плиты, стартеров, генераторов и другой продукции. А это значит, что в скором времени будут подписаны новые контракты.

Заключен ряд соглашений в сфере научного сотрудничества. Протокол о намерениях сотрудничества в области совместных научных и образовательных программ Erasmus+ подписан между Институтом силикатных материалов Рижского технического университета и Гомельским государственным университетом им. Ф. Скорины. Также Рижский технический университет заключил соглашение о сотрудничестве с ГНУ «Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа». БГУ подписаны сразу три соглашения с разными научными учреждениями Латвии о сотрудничестве в сфере стартап-проектов, разработки и поставки оборудования для оценки состояния дыхательной системы человека с возможностью удаленной консультации специалистов и других направлениях.

«Выставка Tech Industry является единственной площадкой, которая дает возможность представления наших наукоемких разработок на рынке стран Балтии, что позволяет найти партнеров для их практической реализации», - отметили участвовавшие в мероприятии представители БНТУ.