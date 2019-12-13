В рамках визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко в Швейцарскую Конфедерацию 12 декабря в Берне состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Швейцарии (предыдущие консультации прошли в декабре 2018 года в Минске).

Швейцарскую делегацию возглавила заместитель Государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны рассмотрели состояние и перспективы дальнейшего развития политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного, научного, гуманитарного, консульского сотрудничества, взаимодействия в международных организациях, в сферах защиты прав человека и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития отношений с Европейским союзом и третьими странами, актуальным темам международной политики.

Была отмечена значительная активизация белорусско-швейцарского сотрудничества в последние годы, которая, в частности, нашла выражение в повышении статуса дипломатического представительства Швейцарии в Минске до полноценного посольства, обмене визитами высокого уровня. Подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении и расширении этой тенденции, дальнейшем повышении уровня и интенсивности межгосударственных контактов.

В ходе визита О. Кравченко встретился также с ведущими экспертами Центра исследований в сфере безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха и принял участие в круглом столе в Федеральном собрании (парламенте) Швейцарской Конфедерации на тему «Беларусь между Востоком и Западом», приуроченном к двухлетию со дня образования парламентской группы Швейцария – Беларусь. В своих выступлениях на указанных мероприятиях заместитель министра иностранных дел остановился на приоритетах внешней политики Беларуси, представил инициативы по укреплению международной безопасности.