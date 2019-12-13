Правительство Беларуси рассчитывает на ускорение сертификации для поставок мяса, молочной продукции и птицы во Вьетнам. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

"Что касается торгового сотрудничества, в текущем году мы взяли хороший темп и очень важно его сохранить, налаживать встречные поставки товаров, и мы приглашаем к этому наших вьетнамских партнеров. Мы поддерживаем совместные проекты по поставкам вьетнамского каучука в Беларусь и поставки традиционной сельскохозяйственной продукции на наш рынок. В этой связи мы бы были очень благодарны за решение вопроса о скорейшей сертификации белорусских мясомолочных и птицеводческих предприятий на право поставок во Вьетнам своей продукции", - отметил Сергей Румас.

Беларусь также готова наращивать поставки во Вьетнам всех видов техники - грузовой, пассажирской, карьерной, сельскохозяйственной.

"Со своей стороны мы готовы финансировать создание совместных предприятий и предлагать новые эффективные финансовые инструменты их поддержки", - добавил глава Правительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в октябре 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом.

По мнению Сергея Румаса, это открывает принципиально новые возможности для торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Вьетнамом.

Беларусь рассматривает Вьетнам как плацдарм для закрепления на рынке всей Юго-Восточной Азии, и для этого стороны перешли от простой торговли к промышленной кооперации. В сентябре 2019 года открыто совместное предприятие "МАЗ-Азия" для выпуска грузовой техники, специально разработанной для вьетнамского рынка.

"Причем это будут вьетнамские автомобили, собранные во Вьетнаме. Белорусское правительство создало максимально комфортные условия для работы этого предприятия, и я прошу вас оказать поддержку ему на самом трудном, первом этапе его становления", - сказал премьер-министр.

Основу товарооборота двух стран составляют поставки калийных удобрений, и, по словам Сергея Румаса, Беларусь готова полностью удовлетворить потребности вьетнамского рынка и рассматривать сотрудничество на долгосрочной основе.

Еще одним перспективным направлением может быть взаимодействие в научно-технической сфере. Сергей Румас предложил вьетнамской стороне обратить внимание на востребованные во многих странах мира белорусские разработки горно-обогатительного оборудования. "У нас есть перспективы сотрудничества в сферах микробиологии, новых материалов, медицине, фармацевтике. Уверен, что Вьетнаму также будут интересны наши разработки беспилотных летательных комплексов и технологий ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций", - отметил Сергей Румас.

Беларусь также готова обеспечить для Вьетнама подготовку научных кадров высшей квалификации и организовать взаимные стажировки по интересующим вьетнамскую сторону темам. Среди них энергетика, микроэлектроника, информационные и коммуникационные технологии, медицинская диагностика.

"Абсолютно уверен, что при взаимной поддержке мы сможем реализовать эти проекты", - резюмировал премьер-министр.