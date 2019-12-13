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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОДПИСАЛИ БГУ И ТАЛЛИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
13:15 13.12.2019

Соглашение о сотрудничестве подписали БГУ и Таллинский университет (Эстония). Документ заверен подписями ректоров двух вузов Андрея Короля и Тийта Ланда соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области образования и науки. Планируется организация обменов студентами и преподавателями, проведение конференций и семинаров, а также совместная проектная деятельность.

До настоящего времени сотрудничество с эстонскими университетами реализовывалось через взаимное участие в научных мероприятиях, международных программах по линии программы Эразмус. Стороны выразили надежду на достижение высокой результативности межвузовских отношений и отметили общность многих тенденций в развитии университетов. Одна из них касается междисциплинарного подхода в обучении студентов.

Во время встречи руководство вузов рассмотрело также перспективные направления взаимодействия. Эстонские коллеги выразили заинтересованность в опыте БГУ по подготовке специалистов в сфере информационных технологий, туризма и ивент-менеджмента. В свою очередь белорусская сторона обозначила возможности выхода на совместные образовательные программы, в частности, на уровне II ступени образования. В ближайшее время предстоит провести детальный анализ озвученных инициатив с целью их эффективной реализации.

Церемония подписания состоялась в рамках официального визита делегации Таллинского университета в БГУ. В ее состав также вошли доцент Март Рейманн и начальник офиса международного сотрудничества Кятлин Кейнаст.

Таллинский университет – один из ведущих и третий по величине вуз в Эстонии. Создан в 2005 году на базе Таллинского педагогического университета. В структуру входят 19 институтов и 6 колледжей, 2 региональных колледжа в Раквере и Хаапсалу. В вузе обучается более 7500 студентов, из которых 11% составляют иностранные граждане из 27 стран. Учебный процесс обеспечивают свыше 800 сотрудников. Университет является членом крупных международных сетей и ассоциаций, имеет 42 соглашения о сотрудничестве, более 400 межинституциональных соглашений в рамках международной программы Эразмус+. В вузе активно развивается академическая мобильность. Ежегодно проводятся зимние и летние школы для студентов.

Согласно рейтингам QS и THE Таллинский университет входит в число 1000 лучших университетов мира.
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