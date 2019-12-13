Круглый стол «Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом» прошел 12 декабря на базе делового и культурного центра посольства Беларуси в Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, участники круглого стола выступили с докладами по основным стратегическим направлениям развития перевозок по Белорусской железной дороге в 2020 году.

На рынке железнодорожных услуг пространства колеи 1520 важнейшим фактором, формирующим грузовую базу для транзитных перевозок, является торгово-экономический потенциал Российской Федерации. Для Белорусской железной дороги перевозки грузов в сообщении с Российской Федерацией наиболее значимы, поскольку на их долю приходится 87,9% выполняемых транзитных перевозок, 61,1% импортных и 21,7% экспортных.

По итогам работы за 10 месяцев 2019 года перевозки грузов в сообщении с Российской Федерацией составили 48,0 млн тонн грузов, или 82,4% к аналогичному периоду 2018 года, в том числе транзит составляет 29,2 млн тонн, или 80,2% к аналогичному периоду 2018 года, вывоз в Российскую Федерацию – 9,7 млн тонн, или 82,2% к аналогичному периоду 2018 года, ввоз из Российской Федерации – 9,1 млн тонн, или 90,4% к аналогичному периоду 2018 года.

Как отметил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, сегодня БЖД работает с каждым грузоотправителем.

«Очень важно работать по всем категориям номенклатуры грузов. В этом есть потенциал, к примеру, мы прогнозируем ежегодный рост до 10% контейнерных перевозок. Мы внимательно работаем с каждым отправителем Республики Беларусь – в нефтехимической отрасли, по проектам в строительной отрасли, металлургии – завоевываем свою нишу перевозок, работая с грузовладельцем», - сказал он.

Приоритетной задачей Белорусской железной дороги для реализации транзитного потенциала и обеспечения транзитной привлекательности Республики Беларусь является модернизация железнодорожной инфраструктуры в рамках II и IX Международных транспортных коридоров.

Развитие белорусского участка II Международного транспортного коридора белорусская магистраль осуществляет в целях увеличения скорости движения пассажирских и грузовых поездов, расширения возможностей дороги по обработке транзитных грузопотоков, в том числе с учетом перспектив реализации концепции «Экономический пояс Шелкового пути» и других проектов, формирующих грузопотоки в направлении Восток–Запад–Восток. Белорусская железная дорога обеспечивает пропуск всех имеющихся грузопотоков и обладает резервом пропускной способности более 40% по всем белорусско-польским пунктам пропуска.

Одно из перспективных и наиболее активно растущих направлений – контейнерные перевозки в сообщении Азия-Европа-Азия, а также между Китаем и Западной Европой. Белорусская железная дорога обеспечивает беспрепятственное следование контейнерных поездов через территорию Беларуси, работает над повышением эффективности взаимодействия участников перевозки, увеличением собственных перегрузочных возможностей.

Белорусской железной дорогой проводится активная работа с участниками рынка транспортных услуг по организации и развитию контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай. В настоящее время контейнерные поезда отправляются из 60 городов Китая в направлении 50 городов 15 европейских стран.

За 10 месяцев 2019 года транзитом через Беларусь в сообщении Китай-Европа-Китай БЖД перевезено 270 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 103% к аналогичному периоду 2018 года. Основная доля транзитных контейнерных перевозок в сообщении Восток-Запад-Восток осуществляется через Брестский железнодорожный узел. Пример комплексного развития Белорусской железной дороги и гармонизации технологического процесса с соседними железнодорожными администрациями – контейнерный терминал станции Брест-Северный. После завершения его модернизации в августе 2019 года новая инфраструктура терминального комплекса позволяет обрабатывать порядка 1 млн контейнеров в ДФЭ в год с предоставлением бизнес-сообществу услуг по хранению, консолидации контейнеров и своевременной терминальной обработке.

15 ноября 2019 года из Бреста отправлен юбилейный контейнерный поезд, следующий в сообщении Европа-Китай через российско-китайский погранпереход Забайкальск/Манчжурия. Данный проект совместно с Белорусской железной дорогой и ОАО «РЖД» реализует российская компания ПАО «ТрансКонтейнер».

На БЖД открыты и готовы к работе и другие пограничные переходы. К примеру, грузовой терминал на станции Брузги. Интерес к развитию контейнерных перевозок через пограничный переход Брузги-Кузница-Белостоцкая проявляют представители бизнеса Германии и ряд крупных компаний планируют сделать его базовым.

Пограничный переход Свислочь-Семянувка также перспективен для развития и организации совместных с польскими перевозчиками новых проектов контейнерных перевозок.

Полный комплекс услуг по проработке маршрутов и организации перевозок грузов в контейнерах осуществляет государственное предприятие «БТЛЦ» – официальный экспедитор Белорусской железной дороги.

В странах Европы от БЖД комплексные услуги по организации грузовых перевозок предоставляет ООО «Белинтертранс - Германия». Компания объединяет в одну логистическую цепочку множество операций на пути следования грузов от отправителя к получателю и взаимодействует с клиентом по принципу «одного окна», так как у нее открыты представительства в Польше, Китае и Турции и работает с крупнейшими участниками международного транспортно-логистического бизнеса. Для развития сервиса «1520+1435» в этом году создан железнодорожный перевозчик EurasianRailwayCarrier, который обеспечивает доставку грузов по европейской части маршрута по колее 1435 мм.

Создание собственного железнодорожного перевозчика дает возможность нашим клиентам расширить географию бизнеса, получить полный комплекс услуг, улучшить качество планирования и контроля при организации перевозок в направлении Восток–Запад–Восток, а также на европейской территории. По оценкам специалистов, развитие этого направления позволит сократить почти вдвое транзитное время перевозки на западном направлении и организовать движение поездов на белорусско-польской границе точно по графику.

Белорусская железная дорога проводит гибкую, стабильную тарифную политику оперативно реагируя на изменения конъюнктуры транспортного рынка. При этом важнейшим условием является обеспечение балансов интересов перевозчика и пользователя ее услуг.